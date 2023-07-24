Моряки сняли на видео момент удара беспилотника на украинский порт Рени Военкор Поддубный опубликовал видео удара в украинском порту Рени, снятого с борта корабля

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены экипажа одного из кораблей в порту Рени на юго-западе Одесской области сняли на видео момент атаки беспилотника. Запись атаки в своем Telegram-канале разместил военкор Евгений Поддубный.

На опубликованной записи можно услышать иностранную речь. Морякам пришлось наблюдать за безуспешными попытками ВСУ перехватить дрон, а также мощным взрывом во время удара. Все это они активно и эмоционально комментировали, стоя на палубе в непосредственной близости от места происшествия.

Порт Рени расположен на реке Дунай у границы с Румынией. Здесь находится важный для Украины транспортный узел. Пресс-секретарь группировки «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк ранее заявляла об ударе по инфраструктуре одного из портов в Одесской области. Она утверждала, что в результате атаки пострадали резервуары для хранения различных грузов и ангар с зерном.

Военкор Александр Коц, в свою очередь, заявил, что порт, вероятно, использовался для доставки на Украину боеприпасов. Гавань функционировала все время с начала спецоперации ВС РФ. Суда заходили в Рени через в дельту Дуная, им даже не приходилось входить в черноморские территориальные воды Украины, чтобы достичь пункта назначения.