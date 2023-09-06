Стало известно о взрыве в Киеве «Страна.ua»: в Киеве произошел взрыв в многоэтажном доме

Фото: t.me/dsns_telegram

Взрыв произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве, сообщило украинское издание «Страна.ua». По его информации, взрыв произошел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка.

На место прибыли спасатели. Официальных комментариев об инциденте пока не поступало.

Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на среду, 6 сентября. Других подробностей не приводится. В украинской столице была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях Украины. Сигнал тревоги прозвучал в столице Украины в 04:42 и распространялся с интервалом в одну минуту. Последней тревога была объявлена в 04:45 в Житомирской области.

До этого издание «Зеркало недели» сообщило, что в ночь на 6 сентября взрывы произошли в городе Килия Одесской области Украины. В этом городе расположены речной порт и крупный судостроительный-судоремонтный завод.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что по военным объектам в Днепровской области Украины в ночь на понедельник, 4 сентября, ударили российские ракеты.