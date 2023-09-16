В Харькове прогремели взрывы

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. По информации Telegram-канала «Рыбарь», их было пять, в то время как очевидцы сообщают о минимум четырех взрывах. В городе звучат сирены воздушной тревоги. Согласно данным ресурса по оповещению населения Украины, тревога звучит также в Киеве и шести регионах Украины.

В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях, — написал Терехов.

По данным военного корреспондента Евгения Поддубного, был нанесен удар по цехам сборки и ремонта бронетанковой техники ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее украинские СМИ написали, что серия взрывов прогремела в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. По имеющейся информации, там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Кроме того, днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве.

Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось. До этого в Сети распространилось видео налета дронов на порт Рени. Запись сделали члены экипажа одного из кораблей, оказавшегося поблизости.