Запад ведет войну против России: новости СВО на вечер 17 сентября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад ведет войну против РФ. Так он прокомментировал поставки дальнобойных ракет на Украину. Он добавил, что возможная передача ракет Киеву не изменит существа происходящего в ходе спецоперации.

Президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что Западу важно сохранить отношения с Россией в ходе украинского конфликта и после него. По его словам, дружить с РФ не обязательно, но желательно ее терпеть и понимать.

Канада выделит 33 млн канадских долларов (около $24,3 млн) Украине для обеспечения страны средствами ПВО, присоединяясь к совместной инициативе Великобритании, США, Дании и Нидерландов. По данным канадского МО, Оттава с начала 2022 года направила Киеву более 8 млрд канадских долларов, из них более 1,8 млн было выделено на военную поддержку.

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным мощностям Харьковского бронетанкового завода. По данным Минобороны России, на предприятии осуществлялись обслуживание и ремонт техники ВСУ.

Фото: МО РФ

По информации МО РФ, российские военные уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley в зоне боевых действий. Кроме этого, бойцам ВС РФ удалось поразить немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000.

Всего за сутки в результате действий Вооруженных сил России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО было отражено девять атак ВСУ. Всего было убито около 625 украинских военных, а также поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, склад боеприпасов, пункт управления беспилотниками. Были уничтожены 39 единиц техники и 28 дронов.

В городе Очакове Николаевской области Украины прогремел взрыв. В регионе действовало предупреждение о воздушной тревоге. По данным местных СМИ, в небе работали силы ВСУ.

В 15:08 был объявлен отбой воздушной тревоги. До этого предупреждение действовало в 02:30 ночью и утром в 05:00. Украинский канал Telegram-канал Ochakov_official сообщал, что ночью девять бортов Ту-95 подлетали к пусковым рубежам в районе Каспийского моря. Ожидался запуск ракет.

Военное руководство Украины никак не комментировало информацию о взрыве, но данные появились в украинском Telegram-канале мониторинга авиации.

Telegram-канал Mash рассказал, что Воздушно-космические силы России перехватили украинский ударный беспилотник в Калужской области. По информации канала, дрон двигался в направлении стратегического аэродрома Шайковка. В Министерстве обороны РФ эти сведения не комментировали.

Как пишет Mash, аэродром пытались атаковать при помощи барражирующего боеприпаса. Его ликвидировали вертолеты Ми-28. Другие детали инцидента не сообщаются. Информации о повреждениях инфраструктуры не поступало.

Mash утром также сообщил, что над Тулой системой ПВО сбит украинский дрон-камикадзе. По сведениям канала, БПЛА летел в сторону Москвы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что деревня Успеновка Кореневского района была обстреляна со стороны Украины. Он добавил, что два местных жителя получили легкие травмы, еще один был госпитализирован с тяжелым ранением.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. По его словам, пострадавших нет. Повреждения получили два частных жилых дома: там выбиты окна и посечены заборы.

В Воронежской области силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По словам главы региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской инфраструктуре Донецка. В результате атаки повреждения получили несколько жилых многоквартирных домов и храм. Информации о жертвах и пострадавших среди населения не поступало.

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