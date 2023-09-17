Президент Финляндии призвал Запад «терпеть» Россию

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Саули Ниинисте

Западу важно сохранить отношения с Россией в ходе украинского конфликта и после него, заявил в интервью The New York Times президент Финляндии Саули Ниинистё. По его словам, дружить с РФ не обязательно, но желательно ее терпеть и понимать.

Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга, — сказал финский лидер.

Ниинистё добавил, что конфликт на Украине может длиться долго и идти «неожиданными путями, вплоть до применения ядерного оружия. Он затруднился сказать, когда возможно окончание боевых действий и какой будет жизнь, «когда снова будет мир».

При этом Ниинистё подчеркнул, что Россия останется и после конфликта. Европа заинтересована в том, чтобы она не вернулась к войне, поэтому Западу не следует настаивать на «выдворении русских» с Украины после установления мира.

Накануне стало известно, что в Финляндии вступил в силу запрет на въезд легковых автомобилей с российскими номерами. Хельсинки ввел соответствующее ограничение вслед за Эстонией, Латвией и Литвой. Теперь пересечь границу со страной на российских автомобилях смогут лишь граждане Евросоюза. Запрет распространяется на все легковые автомобили с числом мест менее 10. Все уже въехавшие в страну машины должны покинуть ее в течение шести месяцев.