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14 июля 2025 в 21:33

Военкор объяснил, что на самом деле стоит за угрозами Трампа ввести пошлины

Военкор Коц: Трамп дал 50 дней на решение конфликта не России, а Киеву

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал 50 дней на решение конфликта на Украине не России, а Киеву, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, что до пошлин, то в умении хозяина Белого дома «жонглировать сроками, процентами, тарифами и прочими рестрикциями» все убедились на примере других стран.

А вообще 50 дней Трамп дал не нам, а Украине. Чтобы она до конца лета все-таки осознала свое положение, при котором не может диктовать условия. Оставляя себе пространство для маневра, он надеется, что к истечению этого срока Россия сможет усилить свои переговорные позиции, при которых Киеву придется уступить. И лидер США «снова» будет в победителях. Да кто ж против, — написал военкор.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренности по конфликту на Украине. По словам президента, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет достигнута в течение примерно 50 дней.

Дональд Трамп
Александр Коц
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Украина
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