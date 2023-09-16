Авто с российскими номерами больше не могут пересекать границу с Финляндией

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Запрет на въезд в Финляндию легковых автомобилей с российскими номерами вступил в силу, сообщило финское правительство. Хельсинки ввел соответствующее ограничение вслед за Эстонией, Латвией и Литвой. Теперь пересечь границу со страной на российских автомобилях смогут лишь граждане Евросоюза.

В дальнейшем ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к ним, а также по гуманитарным соображениям. Ограничение вступит в силу в ночь с пятницы, 15 сентября, на субботу, 16 сентября, в 00:00 (время совпадает с московским), — говорится в сообщении.

Запрет распространяется на все легковые автомобили с числом мест менее 10. Все уже въехавшие в страну машины должны покинуть ее в течение шести месяцев. Контроль осуществляется на границе не только с Россией, но и с Норвегией.

Ранее посольство России в Хельсинки призвало граждан воздержаться от поездок в Финляндию на личных автомобилях. В дипмиссии напомнили о решении Евросоюза от 8 сентября, согласно которому запрещается ввоз из России в страны ЕС ряда товаров. Помимо автомобилей в список также входят смартфоны, драгоценности, косметика, шампуни и ноутбуки.