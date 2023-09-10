Россиянам посоветовали не ездить в Финляндию на личных автомобилях Посольство РФ посоветовало россиянам не ездить в Финляндию на личных авто

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Посольство РФ в Хельсинки в Telegram-канале призвало граждан воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными номерами. В дипмиссии сослались на разъяснения Еврокомиссии от 8 сентября 2023 года, согласно которым запрещается ввоз из России в страны ЕС ряда товаров.

В частности, это касается автомобилей с общим числом мест менее 10. С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками, — говорится в сообщении.

Согласно документу, гражданам РФ также запрещается ввозить в страны Евросоюза смартфоны, драгоценности, косметику, шампуни и ноутбуки. В ЕК уточнили, что не имеет значения, в каких целях будет использоваться транспортное средство — в частных или коммерческих. Его ввоз в страну расценивается как запрещенный импорт.

С 1 августа в России действуют повышенные заградительные таможенные пошлины, которые распространяются на вина из недружественных стран. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, страны Запада ввели санкции против данной отрасли, однако наказали этим себя. Теперь они вынуждены уничтожать вина и вырубать виноградники из-за их невостребованности.