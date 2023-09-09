Володин оценил влияние санкций на российское и европейское виноделие Володин: санкции оказали положительное влияние на российское виноделие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Франция и Евросоюз выделяют деньги для уничтожения вин и вырубки виноградников, так как после введения антироссийских санкций их продукция оказалась невостребованной, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. В РФ же ситуация диаметрально противоположная. Так, сбор винограда и производство вина увеличились на 8% и 18% соответственно, указал политик.

Французские и европейские власти сами себя наказали. Но это их выбор. Все возможности для взаимовыгодного сотрудничества у них были, но они предпочли незаконные санкции в отношении России, которые бумерангом ударили по экономике Франции и других государств Евросоюза. В нашей стране ситуация диаметрально противоположная: на российском виноградарстве и виноделии все это сказалось положительно, — отметил Володин.

Для России санкции стали возможностью для развития и пересмотра работы, отметил спикер ГД. Стране удалось преодолеть все трудности и стать сильнее.

Важно продолжать развивать отрасли российской экономики, создавать рабочие места, улучшать качество нашей продукции, делать ее востребованной и продвигать на зарубежные рынки, — заключил политик.

Володин напомнил, что с 1 августа в России действуют повышенные заградительные таможенные пошлины. Они распространяются на вина из недружественных стран.

Ранее политик также предлагал запретить в РФ продажу соответствующей алкогольной продукции в общепите и транспорте. По его словам, иностранные вина можно импортозаместить.