Володин оценил идею запретить продажи вин из недружественных стран Володин: госкомпаниям следует поддерживать российских производителей вин

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Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно отнесся к предложению запретить продажи вина из недружественных России стран в общепитах и на транспорте. Он поддержал инициативу на пленарном заседании, отметив необходимость замены импортной продукции отечественной, если речь идет о государственных торговых площадках. Идея была озвучена депутатом Сергеем Алтуховым. Его возмутило, что в журнале крупной российской авиакомпании он наткнулся на рекламу французского и итальянского вина. Он отметил, что эти страны поставляют Киеву оружие.

Конечно, нам надо продвигать и поддерживать отечественного производителя. Госкомпании, корпорации должны этому содействовать. Да, у нас должна быть возможность выбора, но там где госкомпании и есть возможность поддержать отечественного производителя — надо это делать, — заявил Володин.

Алтухов предложил подготовить соответствующие поправки в законы России, но пока предложение оформлено лишь на словах.

Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявлял, что продажи вина в России не растут много лет, население не может позволить себе приобретать больше. Поэтому виноделам необходимо попытаться теснить импорт, чтобы нарастить производство.