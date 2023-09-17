США могут ввести войска НАТО на Украину: новости СВО на утро 17 сентября

Фото: Karolis Kavolelis via imago/Global Look Press

Танк Abrams

НАТО может ввести свои войска на Украину, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн. По его словам, силы Североатлантического альянса войдут в зону спецоперации из-за череды поражений ВСУ. Такой расклад событий допускают в Белом доме. При этом передача ВСУ ракет ATACMS является еще одним способом компенсировать провал украинской армии.

Вооруженные силы Украины открыли огонь по деревне Успеновке в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Всего зафиксировано 17 прилетов. Несколько снарядов попали в пристройку жилого дома и на детскую площадку. Никто из жителей не пострадал.

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка в субботу, 16 сентября, пострадали четыре человека, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что ранения получили две женщины 1958 и 1965 года рождения, а также двое мужчин 1973 года рождения. Под обстрел в Куйбышевском районе попали Офицерский проспект и улица Цимлянская. Один из снарядов попал в многоквартирный дом, повредив фасад и остекление.

Фото: МО Украины

Замедление прогресса Украины при контрнаступлении не связано с дефицитом боеприпасов, а обусловлено сложной обстановкой на поле боя, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр. Особенно он отметил проблему минных полей. Адмирал также выразил обеспокоенность отставанием оборонной промышленности в странах — членах Альянса, ростом цен и медленными поставками.

Мирный житель погиб при очередном обстреле Вооруженных сил Украины города Донецка, сообщил глава администрации Алексей Кулемзин. Трагедия произошла в Куйбышевском районе. Кроме этого, в результате атак украинских войск ранения получили мужчина 1984 года рождения и женщина 1957 года рождения в Кировском районе Донецка. За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 24 раза.

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, госпитализация мужчине не понадобилась. Кроме этого, при атаке украинских войск были повреждены территория складского цеха одного из промышленных предприятий, три автомобиля, две фуры и газель.

Несколько взрывов прогремело в Харькове. Местные власти информацию не комментировали. По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Завод по ремонту бронетехники в Харькове попал под ракетный обстрел, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников. По его словам, атака пришлась также на железнодорожный узел. Минобороны России и местные власти информацию не комментировали.

Фото: МО Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предъявил Западу ряд требований в своей статье под названием «Стратегическая точка перелома», опубликованной в издании «Украинская правда». В частности, он объяснил, как на самом деле нужно помогать Киеву в ситуации, когда контрнаступление оказалось под угрозой.

Вооруженные силы Украины два раза за ночь попытались атаковать территорию Крыма с помощью беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России. Вражеские дроны были сбиты силами противовоздушной обороны.

Два беспилотника за ночь попытались атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ПВО сбила дрон в Раменском районе Московской области.

Украинский беспилотник, атаковавший территорию города Орла, рухнул на нежилой объект в Железнодорожном районе, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, предварительно, никто не пострадал. Минобороны России информацию не комментировало.

Украинская армия выпустила по Донецку и Макеевке четыре кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под обстрел ВСУ попали Киевский и Червоногвардейский районы Донецка и Макеевки. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

Украина в конечном итоге станет членом НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Однако он не уточнил точную дату этого события. Глава НАТО также отметил, что нельзя точно предсказать, когда завершатся боевые действия на Украине, ведь большинство конфликтов длится дольше, чем ожидалось в начале.

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