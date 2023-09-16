Военкор Александр Коц призвал не питать иллюзий после слов начальника Полтавского областного военкомата Виталия Бережного, утверждавшего, что украинская армия за год могла потерять до 90% всего личного состава. Коц напомнил, что на Украине нет ни осеннего, ни весеннего призывов, зато мобилизация проходит перманентно, что позволяет Киеву буквально в режиме реального времени комплектовать обескровленные части и разбитые бригады «новым мясом». Поэтому на смену убитым и раненым украинским военным будут направлять других.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что причиной потерь до 90% бойцов ВСУ за год стал плохой уровень подготовки. Свою роль сыграло и отсутствие авиационного и артиллерийского прикрытия, указал он.
Минобороны РФ опубликовало итоговую сводку о ходе проведения СВО за период с 9 по 16 сентября. На Донецком, Запорожском, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях за прошедшую неделю ВСУ потеряли более 4700 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены 37 украинских танков, 40 боевых бронированных машин, 96 орудий полевой артиллерии, семь полевых складов боеприпасов. Средствами ПВО были перехвачены 19 снарядов HIMARS и сбито 270 украинских БПЛА.
За неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения морских дронов, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения, а также пунктам дислокации ВСУ. В результате ударов было нарушено материально-техническое обеспечение подразделений украинских войск, задействованных на Донецком и Запорожском направлениях, сорваны поставки западных вооружений и уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.
11 сентября ВКС России ударили по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога Днепропетровской области, в результате удара были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины. Также в районе Красного Лимана в ДНР истребительной авиацией ВКС был сбит украинский вертолет Ми-8. Морская авиация и корабли Черноморского флота за неделю обнаружили и уничтожили в Черном море 12 безэкипажных катеров и три быстроходных катера с группой десанта Сил специальных операций ВСУ.
Утром в Харькове прогремели взрывы, сообщал мэр Игорь Терехов. По словам очевидцев, взрывов было не менее четырех, звучали сирены. Воздушную тревогу объявляли в Киеве и еще шести областях Украины.
Днем в Белгородской области сбили украинский БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Дрон ВСУ был уничтожен средствами ПВО. Никто не пострадал.
Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев назвал блефом и провокацией планы президента Украины Владимира Зеленского официально объявить войну России. Сенатор предположил, что если у Зеленского сейчас действительно такое на уме, значит, он планомерно выходит из-под контроля. Бондарев при этом убежден, что Зеленский осознает призрачные шансы на победу Украины в конфликте.
Зеленский предложил Южной Корее сотрудничать в сфере ядерной энергетики, указав, что Украина заинтересована в крупнейших атомных энергетических технологиях. Он предложил объединить оборонные технологии Сеула с данными украинской разведки о России для совместных разработок оружия.
Штурмовые отряды ВСУ пустились в бегство после нескольких атак в районе села Работино, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, штурмовики ВСУ бросались под огонь ВС РФ без тяжелой техники. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
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