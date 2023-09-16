Потери ВСУ восполнят «новым мясом»: новости СВО на вечер 16 сентября Последние новости об СВО на Украине

Военкор Александр Коц призвал не питать иллюзий после слов начальника Полтавского областного военкомата Виталия Бережного, утверждавшего, что украинская армия за год могла потерять до 90% всего личного состава. Коц напомнил, что на Украине нет ни осеннего, ни весеннего призывов, зато мобилизация проходит перманентно, что позволяет Киеву буквально в режиме реального времени комплектовать обескровленные части и разбитые бригады «новым мясом». Поэтому на смену убитым и раненым украинским военным будут направлять других.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что причиной потерь до 90% бойцов ВСУ за год стал плохой уровень подготовки. Свою роль сыграло и отсутствие авиационного и артиллерийского прикрытия, указал он.

Минобороны РФ опубликовало итоговую сводку о ходе проведения СВО за период с 9 по 16 сентября. На Донецком, Запорожском, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях за прошедшую неделю ВСУ потеряли более 4700 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены 37 украинских танков, 40 боевых бронированных машин, 96 орудий полевой артиллерии, семь полевых складов боеприпасов. Средствами ПВО были перехвачены 19 снарядов HIMARS и сбито 270 украинских БПЛА.

За неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения морских дронов, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения, а также пунктам дислокации ВСУ. В результате ударов было нарушено материально-техническое обеспечение подразделений украинских войск, задействованных на Донецком и Запорожском направлениях, сорваны поставки западных вооружений и уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.

11 сентября ВКС России ударили по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога Днепропетровской области, в результате удара были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины. Также в районе Красного Лимана в ДНР истребительной авиацией ВКС был сбит украинский вертолет Ми-8. Морская авиация и корабли Черноморского флота за неделю обнаружили и уничтожили в Черном море 12 безэкипажных катеров и три быстроходных катера с группой десанта Сил специальных операций ВСУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru СУ-34 ВКС России

Утром в Харькове прогремели взрывы, сообщал мэр Игорь Терехов. По словам очевидцев, взрывов было не менее четырех, звучали сирены. Воздушную тревогу объявляли в Киеве и еще шести областях Украины.

Днем в Белгородской области сбили украинский БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Дрон ВСУ был уничтожен средствами ПВО. Никто не пострадал.

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев назвал блефом и провокацией планы президента Украины Владимира Зеленского официально объявить войну России. Сенатор предположил, что если у Зеленского сейчас действительно такое на уме, значит, он планомерно выходит из-под контроля. Бондарев при этом убежден, что Зеленский осознает призрачные шансы на победу Украины в конфликте.

Зеленский предложил Южной Корее сотрудничать в сфере ядерной энергетики, указав, что Украина заинтересована в крупнейших атомных энергетических технологиях. Он предложил объединить оборонные технологии Сеула с данными украинской разведки о России для совместных разработок оружия.

Штурмовые отряды ВСУ пустились в бегство после нескольких атак в районе села Работино, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, штурмовики ВСУ бросались под огонь ВС РФ без тяжелой техники. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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