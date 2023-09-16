В Совфеде назвали блефом угрозу Украины объявить войну России Сенатор Бондарев назвал блефом угрозу Украины объявить войну России

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что угроза президента Украины Владимира Зеленского объявить войну России является блефом и провокацией. В своем Telegram-канале он написал, что Запад готовится к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта, в то время как «подопечный США» выходит из-под контроля.

О том, что Киев может объявить войну России, заявлял лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива. Сам Зеленский с такими заявлениями не выступал.

Угроза Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа. Подопечный США постепенно, но планомерно выходит из-под контроля, — считает Бондаренко.

Сенатор считает, что Запад осознает призрачные шансы Украины на победу в конфликте. Бондаренко уверен, что НАТО не решится на полномасштабную войну, поскольку это самоубийственно и затронет не только Европу, но и повысит вероятность глобальной ядерной войны.

Зеленскому же нужен конфликт, поскольку в краткосрочной перспективе ему нужно удержать власть для отмены выборов, считает политик. По его словам, президенту Украину также это необходимо для усиления мобилизации и национализации любых желаемых активов.

Бондаренко предупредил, что объявление войны Украиной приведет к прекращению всех ее экономических отношений с РФ, а также лишит ее доходов, например, от транзита нефти и газа, и торговых операций с РФ, а также поддержки МВФ.

В интересах США сделать так, чтобы Киев был максимально закредитованным, считает Бондаренко.

Госдолг страны к началу 2023 года превысил 89% ВВП ($130 млрд), с оптимистичным прогнозом 120% ВВП ($170 млрд) к концу текущего года. То есть очевидно, что Украина в ближайшие десятилетия не сможет расплатиться по выданным кредитам, — написал он.

В конце августа Зеленский выразил надежду на реструктуризацию внешнего долга страны. В то же время он признался, что не питает иллюзий относительно того, что Запад простит Киеву все долги.