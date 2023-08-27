Зеленский надеется на реструктуризацию долгов Украины Зеленский выразил надежду на реструктуризацию долгов Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на всеукраинском телемарафоне выразил надежду на реструктуризацию внешнего долга страны. В то же время он признался, что не питает иллюзий относительно того, что Запад простит Киеву все долги.

50 млрд от стран ЕС — это большие деньги, но их не хватит. Но это не значит, что это единственные деньги, которые они дадут. <...> Но много долгов, я уверен, будут реструктурированы, — заявил Зеленский.

По словам главы государства, большую часть задолженности страны составляют кредитуы которые Киеву придется возвращать в течение последующих 30 лет. Он добавил, что украинские власти были вынуждены вернуть налоговые проверки для бизнеса и ряд налогов из-за требований Международного валютного фонда и ЕС.

Украинский лидер также добавил, что не держится за власть и не исключил проведение выборов в стране во время боевых действий. Зеленский подчеркнул, что в период военного положения по закону это сделать нельзя, но если внести соответствующие поправки в законодательство, а страны Запада выделят средства, то выборы могут состояться.