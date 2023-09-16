Минобороны назвало число уничтоженных морских дронов ВСУ за неделю Минобороны: ВС РФ за неделю уничтожили 12 морских дронов и три катера ВСУ

Фото: МО Украины

Морская авиация и корабли Черноморского флота РФ за неделю ликвидировали 12 надводных дронов ВСУ и три катера с десантными группами украинских военных в Черном море, следует из сводки Минобороны РФ в период с 9 по 16 сентября. В ведомстве также сообщили, что за неделю ВС России нанесли 11 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины.

В акватории Черного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами Сил специальных операций ВСУ, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, высокоточные групповые удары наносились российскими силами оружием морского и воздушного базирования. В результате таких ударов нарушены материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также был уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.

Ведомство также сообщает об ударе по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога, в результате чего были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВС Украины. На Запорожском направлении российские военные отразили 18 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Средства ПВО перехватили за неделю 19 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 270 украинских беспилотников.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что для ВМФ разрабатываются проекты подлодок и беспилотных подводных аппаратов. Министр обороны также рассказал о проектировании роботизированных систем для флота.