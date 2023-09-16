Зеленский предложил соседке РФ сотрудничество в области ядерной энергетики Зеленский предложил сотрудничество Южной Корее в области ядерной энергетики

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Южной Кореи с просьбой о сотрудничестве в области ядерной энергетики, освоения ресурсов и оборонной промышленности, сообщили корейские дипломаты в беседе с Yonhap. По информации агентства, украинский лидер надеется на Сеул в вопросах производства солнечной энергии, а также развития и расширения нефтеперерабатывающих мощностей.

Зеленский призвал к сотрудничеству в области ядерной энергетики, в частности, выразив интерес к опыту Южной Кореи в области крупномасштабных атомных энергетических технологий, — сказали дипломаты.

Украинский лидер предложил приложить совместные усилия к добыче лития, который является важным компонентом аккумуляторных батарей. Зеленский отметил, что Киев обладает значительными запасами этого металла на востоке.

В сфере обороны Зеленский предложил объединить южнокорейские оборонные технологии с украинской разведкой о России для создания современного вооружения, которое можно было бы экспортировать в Европу.

Ранее в администрации президента Южной Кореи сообщили, что страна настроена принять участие в рабочей группе по реализации «формулы мира» Владимира Зеленского. В Сеуле надеются, что это поможет южнокорейскому бизнесу получить крупные проекты по восстановлению страны.