Южная Корея выразила поддержку «формуле мира» Зеленского Yonhap: Южная Корея примет участие в рабочей группе по «формуле мира» Зеленского

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Южная Корея настроена принять участие в рабочей группе по реализации «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента республики. По данным издания, в Сеуле надеются, что это будет способствовать получению южнокорейским бизнесом крупных проектов по восстановлению страны.

В соответствии с одним из главных пунктов нашей инициативы солидарности и мира на Украине мы примем участие в рабочей группе «формулы мира», — сказал собеседник агентства.

Yonhap отмечает, что решение принято после консультаций по Украине в

Соответствующее решение принято после консультаций по Украине в Саудовской Аравии. Во время посещения главой управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чо Тхэ Ёном города Джидды одной из тем обсуждений была «формуле мира» Зеленского.

Делегация Украины в Джидде участвовала в переговорах с представителями более 30 стран. На встречах по реализации «формулы мира» присутствовали советники по нацбезопасности и внешней политике. Темами переговоров в частности были гарантии безопасности для Киева, инвестиции и зерновое соглашение.

Ранее Офис президента Украины опубликовал документ, разъясняющий каждый из 10 пунктов предлагаемой Киевом «формулы мира». Глава офиса Андрей Ермак привел выдержки из него и отметил, что суверенитет и территориальная целостность страны — основа формулы.