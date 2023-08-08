Офис Зеленского опубликовал разъяснения к «формуле мира» Киева

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Андрей Ермак

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал документ, разъясняющий каждый из 10 пунктов предлагаемой Киевом «формулы мира». Глава офиса Андрей Ермак в своем Telegram-канале привел выдержки из него.

Мы проводим сейчас разъяснительную работу по формуле мира президента Владимира Зеленского. <...> Я представил философию каждого пункта формулы, которую обсуждали с партнерами в Джидде, — написал он.

Ермак отметил, что суверенитет и территориальная целостность Украины является основой формулы. Предполагаются, что они будут обеспечены юридически обязывающими документами и «собственными оборонными возможностями» страны.

В вопросе продовольственной безопасности Киев рассчитывает на ее обеспечение за счет беспрепятственного экспорта своей агропродукции через порты Черного моря и реализации инициативы EU Solidarity Lanes по созданию железнодорожных, автомобильных и речных маршрутов для поставок зерна в Европу.

Ранее Ермак заявил, что не все страны, участвовавшие на переговорах в Саудовской Аравии, согласились с «формулой мира» Зеленского. По его словам, в Джидде не удалось согласовать данный вопрос со странами глобального Юга из-за «тяжелых пунктов» формулы, в частности об ответственности России.