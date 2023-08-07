На переговорах в Джидде не все страны согласились с «формулой мира» Киева Глава офиса президента Украины Ермак: не все страны согласились с «формулой мира» Киева

Фото: president.gov.ua

Андрей Ермак

Не все страны, участвовавшие на переговорах в Саудовской Аравии, согласились с так называемой «формулой мира» президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем Telegram-канале руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак. По его словам, в Джидде не удалось согласовать данный вопрос со странами глобального Юга из-за «тяжелых пунктов» формулы, в частности об ответственности России.

Со странами Глобального Юга не удалось достичь согласия по «тяжелым пунктам», например, об ответственности России, — написал он.

Ермак прежде говорил, что делегация Украины в Джидде участвовала в переговорах с представителями более 30 стран. Встречи по реализации «формулы мира» проводились с участием советников по национальной безопасности и внешней политике. Темами переговоров в частности были гарантии безопасности для Киева, инвестиции и зерновое соглашение.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что никаких компромиссных позиций в отношении России быть не может. По его словам, Киев не приемлет «немедленных прекращений огня» до начала переговоров с Россией, а единственной основой для переговоров остается «формула мира» Зеленского.