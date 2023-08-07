В Киеве отказались от компромиссов в отношении России Подоляк: никаких компромиссных позиций в отношении России быть не может

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких компромиссных позиций в отношении России быть не может. Как написал он в социальной сети X (ранее Twitter), Киев не приемлет «немедленных прекращений огня» до начала переговоров с Россией.

Единственный базовый «переговорный фундамент» — это формула мира президента Зеленского, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине. По ее словам, Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения». Захарова также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.

Захарова до этого сообщила, что МИД будет учитывать информацию о консультациях по украинскому кризису в Джидде. По ее словам, которые приводит пресс-служба, Москва рассчитывает, что партнеры поделятся оценками встречи.

Ранее Подоляк сообщил в эфире украинского телеканала ICTV, что Россия должна уменьшиться в размерах, сменить название и поменять триколор на белый флаг. Советник Зеленского отметил, что это ключевая задача Украины и поэтому ей нельзя остановиться на середине пути, особенно учитывая, какую цену страна уже заплатила за то, чтобы решить вопрос с Россией.