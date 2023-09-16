Коц призвал не питать иллюзий о потерях ВСУ во время операции на Украине

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военный корреспондент Александр Коц призвал не питать иллюзий после слов полтавского военкома о потерях ВСУ. В своем Telegram-канале он написал, что интерпретируют эти цифры как уничтожение 90% украинской армии, однако это неверно, поскольку в стране идет мобилизация, в рамках которой ежедневно набирают солдат.

У них нет осеннего или весеннего призывов. У них мобилизация — это перманентный процесс, который в режиме онлайн поставляет новое мясо в обескровленные части. И бригады, которые были разбиты на Запорожье, постепенно комплектуются новыми людьми, — объяснил Коц.

Журналист признал, что качество пехоты не такое, как было год назад, когда «на волне Харьковского успеха на Украине был всплеск патриотизма и эйфории» и в тот осенний набор шли добровольцы.

Коц подчеркнул, что на место последних пришли другие и «технику Запад на Украину гонит потихоньку». Военкор призвал не дать противнику восстановиться, поскольку к весне сырая пехота окрепнет и техники станет больше: появятся самолеты и дальнобойные ракеты.

Ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью прошлого года. Он пожаловался, что план по мобилизации выполнен только на 13%, тогда как украинские войска нуждаются в пополнении.

Позднее Коц подсчитал, что из каждых 100 человек, мобилизованных в украинские войска прошлой осенью, в строю осталось 10–20 человек. Он сообщил, что остальные погибли или были ранены.