Коц сделал выводы из случайно раскрытых потерь ВСУ Коц: из каждых 100 мобилизованных в ВСУ в строю осталось 10–20 человек

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Коц подсчитал, что из каждых 100 человек, мобилизованных в украинские войска прошлой осенью, в строю осталось 10–20 человек. В своем Telegram-канале он написал, что остальные погибли или были ранены. Такие выводы Коц сделал, основываясь на статистике, озвученной военкомом Полтавы на сессии местного горсовета.

Страшные цифры украинской действительности. Из каждых 100 человек, мобилизованных прошлой осенью, в строю осталось 10–20 человек, остальные — погибшие и раненые, — сказал Коц.

Он добавил, что слова военкома подтверждают в ВСУ. Коц отметил, что ранее украинский снайпер Прошинский сообщил, что озвученные цифры правдивы для его подразделения, а в некоторых частях осталось еще меньше военных.

Ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью прошлого года. Он пожаловался, что план по мобилизации выполнен только на 13%, тогда как украинские войска нуждаются в пополнении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет «хеппи-энда», поскольку украинская армия уже потеряла много людей. Он отметил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих о безвременной ее поддержке. Политик предположил, что стране из-за этого предстоит перейти на полностью милитаризованную экономику.