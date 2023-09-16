Украинские штурмовики бежали с поля боя у Работино Рогов: ВС России прогнали украинских штурмовиков у Работино

Фото: МО РФ

Военнослужащие российской армии обратили в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, заявил РИА Новости глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что атаки ВСУ осуществляли без использования тяжелой техники. Противник понес потери, добавил Рогов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия. Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками, — сказал Рогов.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о случае массового дезертирства украинских военных в районе Стельмаховки. По его словам, после длительного огневого воздействия российской артиллерии и точечных ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ бойцы ВСУ запросили у командования разрешение на отход, но получили отказ. Тогда военнослужащие решили самовольно оставить позиции.

До этого он также рассказал о сорванной попытке Вооруженных сил Украины продвинуться на Купянском направлении. Группировку украинских войск обнаружили в районе населенного пункта Новоселовское, после чего по ней нанесли авиационный и артиллерийский удары.