Российские бойцы обратили в бегство солдат ВСУ под Купянском Марочко: бойцы ВСУ самовольно оставили позиции на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Украинские военнослужащие самовольно оставили позиции на Купянском направлении в районе Стельмаховки, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник обратился в бегство после длительного огневого воздействия артиллерии и точечных ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ.

В районе населенного пункта Стельмаховка противник понес значительные потери в личном составе и технике. <...> На одном из ВОП <...> украинские боевики решили отойти и запросили разрешения у командования покинуть занимаемые позиции, — сообщил Марочко.

Он добавил, что в ответ на запрос украинский офицер запретил это делать. Однако, как пишет Марочко, игнорируя указания, группа военнослужащих в количестве восьми человек оставила позиции.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении. По его словам, группировку украинских войск обнаружили в районе населенного пункта Новоселовское, после чего по ней нанесли авиационный и артиллерийский удары. Он отметил, что сосредоточение украинских войск было рассеяно.