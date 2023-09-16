Военком заявил о реальных потерях ВСУ: новости СВО на утро 16 сентября

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью прошлого года, заявил и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной. В ходе сессии горсовета он пожаловался, что план по мобилизации выполнен только на 13%, тогда как украинские войска нуждаются в пополнении.

Он предложил организовать в районах Полтавы пункты с представителями местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного». Военком также анонсировал появление в регионе «большой механизированной бригады».

Бывший американский лидер Дональд Трамп положительно оценил слова президента России Владимира Путина о его готовности разрешить украинский кризис. Также американский политик в очередной раз заявил, что смог бы урегулировать кризис вокруг Украины за 24 часа. Однако не пояснил, каким образом он сделал бы это.

Вооруженные силы Украины за сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате атак был ранен мирный житель в Петровском районе города. Кроме этого, повреждены четыре жилых дома в Никитовском районе Горловки, объекты инфраструктуры не пострадали. Всего украинские войска выпустили 105 боеприпасов.

Правительство президента Украины Владимира Зеленского является одним из худших в мире, заявил американский журналист Гарланд Никсон. По его словам, киевские власти отправляют украинцев умирать на минных полях. Украиной управляют «самые ужасные в мире неоконсерваторы», а Зеленский продал свою страну западным корпорациям, отметил Никсон. Проводимые Западом экономические эксперименты на Украине перенесутся в США, заключил он.

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что Вооруженные силы России перешли в контратаку в населенном пункте Клещеевка и около села Андреевка. Благодаря этому украинские войска удалось выбить с нескольких позиций на Артемовском направлении. Минобороны России информацию не комментировало.

Западные страны изучают возможность отправки Украине почти всех запрошенных систем вооружений, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции. На Западе рассматривают каждую систему. Он добавил, что Вооруженные силы Украины сами принимают решение, как применять поставляемое вооружение. Однако западная политика не поощряет применение систем за пределами Украины.

По поручению президента России Владимира Путина зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил полигон подготовки контрактников вблизи линии фронта в ДНР, сообщил его помощник Олег Осипов. Медведев ознакомился с ходом обучения бойцов и условиями их службы.

В Новой Каховке после удара ВСУ полностью уничтожены 180 квартир, еще 240 частично разрушены, сообщил мэр города Владимир Леонтьев. По его словам, украинские войска, предположительно, обстреляли жилой квартал города из РСЗО «Ольха» и использовали ракету с поражающими элементами.

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ идет в экономном и затухающем режиме, заявил украинский политолог Вадим Карасев. Он отметил, что такие темпы наступательных действий украинской армии связаны с их бессмысленностью. Карасев подчеркнул, что наступление имело бы смысл, если бы давало результаты за месяц, в противном случае оно обречено на провал.

Угрозы представителя теробороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов свидетельствуют о террористической сущности властей Украины, заявили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что будут добиваться реакции профильных многосторонних структур на «вопиющие в своей жестокости и цинизме выпады киевского режима».

В ночь на субботу украинские беспилотники самолетного типа попытались атаковать объекты в Калужской и Тверской областях, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Дроны были уничтожены силами ПВО.

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