Запад может выслать Киеву почти все запрошенное им оружие Запад рассматривает возможность поставки почти всего запрошенного Киевом оружия

Фото: U.S. Army photo by Spc. William Gore

Западные страны изучают возможность отправки Украине почти всех запрошенных систем вооружений, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции. На Западе рассматривают каждую систему.

Могу вам просто сказать, что любую конкретную систему, которая обсуждается, в том числе в печати, вероятно, активно рассматривают [на предмет поставок Киеву], если украинцы просили нас изучить это. И мы делаем это [изучаем такие варианты], — сказал Блинкен.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины сами принимают решение, как применять поставляемое вооружение. Однако западная политика не поощряет применение систем за пределами Украины.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что поддерживает рабочие отношения с западными коллегами, но после увеличения списка недружественных стран многие контакты были сокращены. Дипломат заявила о невозможности сохранить отношения на прежнем уровне с теми, кто «поддерживает убийство россиян». Она рассказала, что после начала СВО для нее стало больше работы, так как появилось много фейков о России. Средства массовой информации, по ее словам, стали оружием для недружественных стран.