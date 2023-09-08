Захарова рассказала об отношениях с западными коллегами после начала СВО Захарова: нельзя сохранить былые связи с теми, кто поддерживает убийство россиян

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поддерживает рабочие отношения с западными коллегами, но после увеличения списка недружественных стран многие контакты были сокращены. В интервью NEWS.ru дипломат заявила о невозможности сохранить отношения на прежнем уровне с теми, кто «поддерживает убийство россиян».

Контакты по объективным причинам были сокращены. Невозможно поддерживать отношения на прежнем уровне с людьми, выступающими за поставку вооружений, из которых убивают наших сограждан, и при этом делающими это, как они же утверждают, осознанно. Тем не менее рабочие отношения мы сохраняем. Кроме того, вы сами видите, на брифинги у нас подключаются журналисты из всех стран мира, — сказала Захарова.

Дипломат рассказала, что после начала СВО для нее стало больше работы, так как появилось много фейков о России. Средства массовой информации, по ее словам, стали оружием для недружественных стран.

С одной стороны, западные страны поставляют оружие, из которого убивают граждан России в материальном, в привычном для нас понимании. С другой стороны, есть еще информационное оружие, когда используются средства массовой информации, — отметила Захарова.

Захарова ранее заявила, что западные страны политически маневрируют в ситуации с украинским конфликтом. По ее словам, «венцом безумия» являются продолжающиеся поставки оружия Киеву.

Полная версия эксклюзивного интервью Марии Захаровой будет опубликована на сайте и YouTube-канале NEWS.ru 8 сентября в 11:00.