Прилет ракеты ВСУ разрушил 420 квартир в Новой Каховке Мэр Новой Каховки заявил об уничтожении и разрушении 420 квартир после удара ВСУ

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Последствия обстрела Новой Каховки

В Новой Каховке после удара ВСУ полностью уничтожены 180 квартир, еще 240 частично разрушены, сообщил мэр города Владимир Леонтьев. По его словам, которые приводит ТАСС, украинские войска, предположительно, обстреляли жилой квартал города из РСЗО «Ольха» и использовали ракету с поражающими элементами.

В Новой Каховке после прилета вражеской «Ольхи», предположительно, 180 квартир полностью уничтожены, еще 120 разрушены наполовину, 120 пострадали на четверть, — рассказал Леонтьев.

ВСУ ударили по жилому кварталу Новой Каховки около 09:20. По данным СК, в результате обстрела один человек погиб, еще 15 получили ранения. В районной администрации заявили, что украинские войска обстреляли район, в котором расположены торговые киоски, детский сад и школа, военных там не было и нет.

Последствия обстрела Новой Каховки показали на видео. На кадрах видно почти полностью разрушенные дома после прилетов. Повреждены подъезды и балконы, разбиты окна, посечены стены, дворы усыпаны обломками.

15 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошлые сутки приграничный регион почти 80 раз обстреливался ВСУ. Под огонь попали несколько сел в Белгородском и Кранояружском районах, а также Шебекинский городской округ. Украинские военные в том числе обстреляли Новую Таволжанку, по которой 29 раз выстрелили из гранатомета. По словам Гладкова, ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал.