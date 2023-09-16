Трампу понравились слова Путина о его желании разрешить кризис на Украине

Фото: White House/Global Look Press

Бывший американский лидер Дональд Трамп положительно оценил слова президента России Владимира Путина о его готовности разрешить украинский кризис. Свою позицию экс-глава США высказал в интервью телекомпании NBC.

Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи, — сказал Трамп.

Также американский политик в очередной раз заявил, что смог бы урегулировать кризис вокруг Украины за 24 часа. Однако не пояснил, каким образом он сделал бы это.

Если я скажу, что именно [для этого нужно], я растеряю все козыри, — отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что его страна скатывается в ад. Он добавил, что готов спасти ее в случае победы на выборах президента в 2024 году.

До этого Трамп заявлял, что США ждет экономический кризис, схожий с периодом Великой депрессии 1929–1939 годов. По его мнению, причиной кризиса станет политика действующего главы государства Джо Байдена. Он также добавил, что при действующей американской администрации США «превратились в банановую республику», у которой нет границ и есть нечестные выборы. Политик также подчеркнул, что администрация Байдена «нерациональным образом» потратила $11,5 трлн, что, по мнению Трампа, эквивалентно тому, что «$88 тысяч забрали у каждой семьи Америки».