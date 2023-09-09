Трамп предупредил США о приближении новой Великой депрессии Трамп: США ждет новая Великая депрессия из-за политики Байдена

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

США ждет экономический кризис, схожий с периодом Великой депрессии 1929–1939 годов, заявил экс-президент страны Дональд Трамп во время своего выступления в штате Южная Дакота. По его мнению, которое приводит ТАСС, причиной кризиса станет политика действующего главы государства Джо Байдена.

Факт в том, что мы, вероятно, идем к Великой депрессии. Я никогда не говорил этого публично. Я заявляю об этом в вашем штате. Это ужасное заявление, и мне не хочется это говорить. Вопрос лишь в том, будет ли это в оставшиеся месяцы работы администрации Байдена. Если это произойдет, то пусть произойдет при Джо, – сказал Трамп.

Он также добавил, что при действующей американской администрации США «превратились в банановую республику», у которой нет границ и есть «нечестные выборы».

Политик также подчеркнул, что администрация Байдена «нерациональным образом» потратила $11,5 трлн, что, по мнению Трампа, эквивалентно тому, что «$88 тысяч забрали у каждой семьи Америки». По словам республиканца, при власти его оппонента быстро растет дефицит бюджета и в текущем году он должен увеличиться более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что если бы выборы президента США проходили сегодня, и в них бы участвовали только Джо Байден и Дональд Трамп, то за двух кандидатов проголосовали бы по 46% избирателей, это показал опрос, проведенный в США. Другая ситуация сложилась при гипотетическом участии в выборах кандидатов от третьих партий, таких как партия зеленых или либертарианцев. В этом случае победил бы бывший президент Трамп с результатом 40% голосов против 39% у Байдена.