Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей WSJ: за Байдена и Трампа готовы проголосовать по 46% американцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если бы выборы президента США проходили сегодня, и в них бы участвовали только Джо Байден и Дональд Трамп, то за двух кандидатов проголосовали бы по 46% избирателей, показал опрос, проведенный газетой Wall Street Journal. Лишь 8% респондентов не смогли определиться.

Другая ситуация сложилась при гипотетическом участии в выборах кандидатов от третьих партий, таких как партия зеленых или либертарианцев. В этом случае победил бы бывший президент Трамп с результатом 40% голосов против 39% у Байдена. Доля избирателей, которые не определились с выбором, составила бы 17%.

В опросе участвовали 1500 зарегистрированных избирателей в период с 24 по 30 августа.

Напомним, что Дональда Трампа взяли под арест в тюрьме округа Фултон накануне. Он сам приехал туда, чтобы сдаться властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Здесь его и сфотографировали. Арест был формальным, после чего его освободили под залог в $200 тысяч на период рассмотрения дела.

По версии следствия, после выборов президента США в 2020 году Трамп требовал от должностных лиц штата Джорджия найти недостающие для его победы голоса. Сам он считает обвинения в свой адрес преследованием политических оппонентов.