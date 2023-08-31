«Темные времена»: Трамп открыл американцам глаза на будущее США Трамп сравнил администрацию Байдена с фашистами

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Дональд Трамп

США в современных реалиях напоминают не демократическое государство, а банановую республику с фашистским режимом во главе, заявил миллиардер и бывший президент страны Дональд Трамп. По его словам, которые приводит РБК, в истории государства настали темные времена, и в будущем ситуация лишь усугубится.

Америка становится банановой республикой. Так происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Темные времена в жизни Америки, — сказал Трамп.

Он также подверг резкой критике действующего президента и своего потенциального оппонента на грядущих выборах Джо Байдена. По его словам, 80-летний демократ «отсутствует разумом», тогда как его администрация — это кучка «бандитов-фашистов», которые идут на самые радикальные меры при управлении государством.

Ранее сообщалось, что 25 августа Трамп был доставлен в тюрьму округа Фултон для прохождения формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в выборы. Там политик провел около 20 минут, и это позволило ему собрать рекордную сумму пожертвований, в частности, за счет продажи сувенирной продукции, вроде футболок с фотографией самого Трампа в тюрьме. В общей сложности за один день предвыборный штаб республиканца заработал $4,18 млн.