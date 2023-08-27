Трамп после ареста собрал рекордную сумму пожертвований Трамп собрал после ареста $7,1 млн пожертвований на предвыборную кампанию

Фото: Carlos Escalona/Keystone Press Agency/Global Look Press

Претендующий на участие в выборах президента США в 2024 году экс-глава государства Дональд Трамп после прохождения формальной процедуры ареста в тюрьме штата Джорджия собрал порядка $7,1 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании, сообщает газета Politico. По данным издания, только за один день 25 августа Трамп получил $4,18 млн. Предвыборному штабу республиканца ранее никогда не удавалось собрать такую крупную сумму за 24 часа.

Сообщается, что получению рекордной суммы способствовало в том числе распространение сувенирной продукции — футболок и плакатов с фотографией Трампа, сделанной в тюрьме округа Фултон, где он был формально арестован по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. В избирательном штабе уточнили, что всего за последние две недели им удалось привлечь около $20 млн пожертвований.

По информации газеты The Hill, действующий президент США Джо Байден на проведение кампании во втором квартале этого года собрал $72 млн пожертвований. За это же время Трамп привлек $35 млн.

25 августа Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон для прохождения формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в выборы. В тюрьме политик провел около 20 минут, его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и поместили данные на сайт пенитенциарного заведения. После этого экс-президент был освобожден под залог в $200 тысяч, о котором они с судом договорились заранее. Это четвертая процедура ареста для Трампа за последнее время, однако в первых трех случаях обошлось без внесения залога. Также суд запретил политику пользоваться соцсетями для давления на свидетелей и обвиняемых по его делу.