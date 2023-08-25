Трамп приехал сдаваться в тюрьму Атланты Трамп официально помещен под арест в штате Джорджия

Фото: Carlos Escalona/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму города Атланта, штат Джорджия, сообщает CNN. Предполагается, что там он сдастся местным властям в рамках дела о попытке изменить в свою пользу выборы в штате в 2020 году. При этом арест Трампа будет носить формальный характер.

После сдачи властям в тюрьме округа Фултон, политик будет освобожден под залог в $200 тысяч на период рассмотрения дела в суде. При этом Трампа ждет обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев. После этого его данные — имя, возраст, адрес, описание внешности и инкриминируемые статьи — появятся на сайте тюрьмы.

Кортеж бывшего главы государства остановился у заднего входа в тюрьму, он перегорожен несколькими автобусами, вокруг здания дежурят силы полиции. В небе кружат вертолеты, движение по прилегающим улицам перекрыто.

При этом у тюрьмы находятся несколько сот человек, часть из которых — сторонники Трампа, остальные — представители СМИ. Трамписты выкрикивают лозунги в поддержку своего лидера. При этом никаких нарушений общественного порядка не фиксируется.

По версии следствия, после выборов президента США в 2020 году Трамп требовал от должностных лиц штата Джорджия найти недостающие для его победы голоса. Сам политик свою вину не признает и заявляет, что выборы в Джорджии проходили с нарушениями.

Ранее российский политолог-американист и историк Дмитрий Саймс предположил, что политическое и судебное давление на экс-президента США Дональда Трампа, в частности, попытки ограничить его свободу, могут вызвать волну насилия со стороны его сторонников. По его мнению, американцы не станут молчать в ответ на действия Демократической партии США, которая пытается с помощью «карманного» правосудия нейтрализовать своего основного соперника на президентских выборах 2024 года.