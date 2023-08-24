Политолог спрогнозировал бунты в США из-за террора в отношении Трампа Политолог Саймс: судебный террор против Трампа приведет к актам насилия в США

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политическое и судебное давление на экс-президента США Дональда Трампа, в частности, попытки ограничить его свободу, могут вызвать волну насилия со стороны его сторонников, предположил в беседе с ИА SM.News российский политолог-американист и историк Дмитрий Саймс. По его мнению, американцы не станут молчать в ответ на действия Демократической партии США, которая пытается с помощью «карманного» правосудия нейтрализовать своего основного соперника на президентских выборах 2024 года.

Я абсолютно уверен, что это приведет к каким-то актам насилия. Какого масштаба? Я предсказывать не берусь. Но опасность такая есть, она серьезная и реальная, — считает американист.

Он напомнил, что специальный прокурор, который расследует дело Трампа, в свое время был членом специального суда по преступлениям в Косово. По словам политолога, решения этого трибунала были основаны не на законе, а «на так называемых правилах коллективного Запада».

По словам эксперта, волнения могут начаться в случае, если судья решит изъять у Трампа паспорт, поместить его под домашний арест либо в реальную тюрьму.

Пока такой готовности идти на войну ни у той, ни у другой стороны в американских внутренних спорах нет. Но возможность эскалации очень высокая, — резюмировал Саймс.

Ранее сообщалось, что 24 августа во второй половине дня в тюрьме округа Фултон экс-президент США Дональд Трамп должен пройти процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Если суд посчитает, что до рассмотрения дела по существу обвиняемый может находиться на свободе, то арест снимается в течение двух-трех часов. Трамп с начала 2023 года трижды прошел через такую процедуру.