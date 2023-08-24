Половина обвиняемых по делу Трампа в Джорджии сдались властям NBC News: 9 из 19 фигурантов по делу Трампа в Джорджии сдались властям

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

В штате Джорджия 9 из 19 обвиняемых по делу о вмешательстве в президентские выборы США в 2020 году сдались властям, сообщает телеканал NBC News. По его данным, во второй половине дня 24 августа в тюрьме округа Фултон должен пройти процедуру ареста бывший президент США Дональд Трамп.

Телеканал уточнил, что по решению прокурора штата Фэни Уиллис у обвиняемых есть время до полудня 25 августа, чтобы пройти процедуру ареста в этой тюрьме. Процедурной практикой в США предусмотрен арест обвиняемых по уголовному делу. Если суд посчитает, что до рассмотрения дела по существу обвиняемый может находиться на свободе, то арест снимается в течение двух-трех часов. Трамп с начала 2023 года трижды прошел через подобную процедуру.

Среди тех, кто уже сдался властям, три адвоката Трампа — Сидни Пауэлл, Дженна Эллис и Руди Джулиани. Последний был освобожден из-под стражи под залог в размере $150 тысяч. Также сдались шесть помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии.

Большое жюри присяжных в Джорджии на прошлой неделе выдвинуло против Трампа, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, которая пыталась пересмотреть результаты волеизъявления. Обвинения против Трампа предусматривают для него наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Сумма залога составит $200 тысяч. Экс-президент может внести деньги наличными или через поручительство. Залог по 12 из предъявленных в рамках нового дела обвинений составит по $10 тысяч и еще по одному — $80 тысяч. Кроме того, от Трампа продолжают ожидать явки в суд, как это было согласовано прежде.