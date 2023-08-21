Трамп договорился об освобождении под залог Трамп договорился о залоге в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ. Сумма залога составит $200 тысяч. Трамп может внести деньги наличными или через поручительство.

Согласно информации, содержащейся в документе из судебной базы, залог по 12 из предъявленных в рамках нового дела обвинений составит по $10 тысяч и еще по одному — $80 тысяч.

Итого — $200 тысяч, — указано в документе.

Кроме того, сообщается, что от Трампа продолжают ожидать явки в суд, как это было согласовано ранее.

Ранее прокуратура обязала экс-президента США не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела. Также известно, что помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало ордер на арест Трампа и других фигурантов дела.

19 августа телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Дональд Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме Фултон в конце нынешней недели. Предполагалось, что это произойдет в четверг или в пятницу. При этом сам Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам. По его словам, администрация действующего американского главы Джо Байдена превращает США в страну третьего мира.