Трамп предупредил, что без него США ждет ад Трамп: США скатываются в ад, но я готов спасти страну

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший-президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции SiriuxXM предупредил, что его страна скатывается в ад. Он добавил, что готов спасти ее в случае победы на выборах президента в 2024 году.

Наша страна катится в ад. Я верю, что у страны есть последний шанс. Это самые важные выборы, которые когда-либо у нас были. <...> Наша страна разрушается, а я могу изменить это очень быстро и спасти США, — сказал экс-президент.

Трамп ранее заявил, что США ждет экономический кризис, схожий с периодом Великой депрессии 1929–1939 годов. По его мнению, причиной кризиса станет политика действующего главы государства Джо Байдена. Он также добавил, что при действующей американской администрации США «превратились в банановую республику», у которой нет границ и есть нечестные выборы.

Политик также подчеркнул, что администрация Байдена «нерациональным образом» потратила $11,5 трлн, что, по мнению Трампа, эквивалентно тому, что «$88 тысяч забрали у каждой семьи Америки». По словам республиканца, при власти его оппонента быстро растет дефицит бюджета и в текущем году он должен увеличиться более чем в два раза.

До этого сообщалось, что если бы выборы президента США проходили сегодня и в них участвовали бы только Джо Байден и Дональд Трамп, то за двух кандидатов проголосовали бы по 46% избирателей. Другая ситуация сложилась при гипотетическом участии в выборах кандидатов от третьих партий, таких как партия зеленых или либертарианцев. В этом случае победил бы бывший президент Трамп с результатом 40% голосов против 39% у Байдена.