ВСУ сделали ставку на дальнобойные Taurus: новости СВО на вечер 15 сентября Последние новости об СВО на Украине

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Крылатая ракета Taurus

На Запорожском направлении в районе Орехова украинские войска предприняли две попытки наступления. ВСУ атаковали у Вербового и Новопрокоповки, но нарвались на мощный фланговый удар российских войск и потерпели поражение.

На Купянском направлении в рядах ВСУ был зафиксирован случай массового дезертирства. Как сообщил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские военные сначала обратились к командованию с просьбой оставить регулярно попадающие под артиллерийский огонь позиции, но получили отказ. В итоге они решили сбежать самовольно.

Активные бои также шли у «линии Суровикина». Там десантники 247-го полка Вооруженных сил России атаковали расположения украинских военных, которые так и не смогли пересечь фортификационные сооружения.

В Херсонской области ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. В результате удара 12 человек получили ранения, один мирный житель скончался. Также повреждения получили четыре многоквартирных дома: во многих квартирах разбиты окна, осколками посечены стены.

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Министерство обороны России отчиталось об уничтожении опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении. Там, согласно данным ведомства, действовали экипажи штурмовиков Су-25СМ из состава войск Центрального военного округа. Удары наносились с применением неуправляемых ракет.

Кроме того, в министерстве сообщили о перехвате в акватории Черного моря украинского беспилотного катера. Его обнаружил экипаж малого ракетного корабля «Аскольд». Аппарат был ликвидирован огнем из штатного вооружения.

На фоне того, что ВСУ не смогли продемонстрировать результаты в рамках контрнаступления, у западных экспертов возникли вопросы к программе подготовки украинских солдат. Как пишет издание Financial Times, инструкторы НАТО делают ставку на молниеносный прорыв российской обороны, но у ВСУ нет ресурсов для осуществления таких атак. Проблемы признают и сами украинские солдаты.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже в ближайшее время может принять решение об отправке крылатых ракет Taurus на Украину. Как уточнил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сейчас идут работы над устранением спорных моментов. Они, в частности, касаются гарантий неиспользования немецких ракет для ударов по территории России.

При этом на Западе растет скептицизм относительно идеи о передаче Украине истребителей американского производства F-16. Аналитики американского издания 19FortyFive отметили, что возможности этих машин слишком ограничены и встречу с российскими средствами ПВО они не смогут пережить. Более того, о поставках Киеву современных вариантов самолетов речи не идет. В распоряжение ВСУ поступят устаревшие модели, давно подлежащие списанию.

В распоряжении журналистов оказалась видеозапись с телефона одного из солдат ВСУ. На ней, как утверждается, запечатлена отправка на минное поле попавших в плен российских военных. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2023 года на контрактную службу в армию поступили 300 тысяч человек. Он подчеркнул, что эти люди «готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России».

В то же время российский лидер назвал чушью сообщения о вербовке добровольцев из Северной Кореи для участия в спецоперации. Он добавил, что у России сейчас нет необходимости отправлять в зону СВО кого-то извне.

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