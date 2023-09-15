Уничтожение опорных пунктов ВСУ штурмовиками Су-25СМ попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинских опорных пунктов на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, удары наносились с помощью штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа. Цель атаки была достигнута, опорный пункт противника поражен.

В министерстве также подчеркнули, что самолеты достигли района с опорным пунктом противника на скорости около 800 км/ч, подлетая на предельно малой для боевых машин высоте в 20 метров. Удар наносился авиационными неуправляемыми ракетами. После пуска ракет пилоты выпустили тепловые ловушки, чтобы избежать ответного удара противника.

Военный корреспондент Александр Коц ранее опубликовал кадры боев в районе «линии Суровикина», проходящей по Запорожскому фронту. В настоящее время бойцы 247-го полка Вооруженных сил России наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины. Журналист подчеркнул, что украинским войскам так и не удалось пересечь российские фортификационные сооружения.

Российские артиллеристы ранее нанесли огневое поражение по группам украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Кроме того, Вооруженным силам России удалось достигнуть успехов на Краснолиманском направлении, где были отражены три атаки противника.