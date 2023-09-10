Российские войска нанесли удар по украинской бригаде «Азов» Минобороны: артиллерия и авиация России поразили штурмовиков бригады «Азов»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ в районе Серебрянского лесничества нанесли огневое поражение по штурмовым группам украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), рассказал РИА Новости руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Он также указал на успехи российских сил на Краснолиманском направлении.

В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов», — сказал Савчук.

Офицер добавил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа россияне отразили три попытки атак 63-й механизированной бригады ВСУ. В свою очередь бомбардировочная авиация группировки нанесла три удара по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянки. Потери украинцев составили до 50 погибших. Также были уничтожены бронированная машина и пикап.

Ранее Савчук рассказал, что подразделения Вооруженных сил России успешно отразили пять атак со стороны украинской армии, в том числе атаку бригады «Азов» на Краснолиманском направлении. По его словам, противник потерял около 40 человек личного состава. Российским пехотинцам помогала авиация и артиллерия.