Российская армия отразила атаку бригады «Азов»

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

Подразделения Вооруженных сил России успешно отразили пять атак со стороны украинской армии, в том числе атаку бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, которые приводит ТАСС, противник потерял около 40 человек личного состава. Российским пехотинцам помогала авиация и артиллерия.

На Краснолиманском направлении в районах торского выступа и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» <...> сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов», — заявил Савчук.

Отмечается, что российские бомбардировщики также нанесли пять ударов по позициям Вооруженных сил Украины. В результате удара были подавлены около 30 артиллерийских позиций. Кроме того, целями летчиков ВКС России стали командно-наблюдательные пункты ВСУ.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что командование ВСУ бросило в бой бригады «Азов» на Ореховском направлении. Ситуация в регионе продолжает контролироваться российскими войсками, попытки прорыва линии обороны успешно пресекаются.