Киев бросил в бой боевиков «Азова» в Запорожье Рогов: Киев бросил в бой боевиков «Азова» на Ореховское направление

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина бросила в бой подразделения бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Ореховское направление, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что ситуация в области контролируется российскими войсками, а попытки противника прорвать первую линию обороны пресекаются.

На ореховском направлении появились боевики «Азова». Их раньше не было. Это говорит о том, что на фоне провала контрнаступления командование ВСУ кидает вообще всех, чтобы каким-то образом продавить ситуацию на данном направлении, — сказал он.

До этого Рогов сообщал, что российская армия отбила несколько атак ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Он добавил, что ожесточенные бои за поселение продолжаются, продвижения украинских войск в поселке нет.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отмечал, что ВСУ минувшей ночью предприняли попытку закрепиться на новых позициях в западной части у Новодонецкого. По его словам, российские войска пресекли продвижение противника. Как следствие, ВСУ понесли значительные потери. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ оставили населенный пункт Работино. Минобороны России эту информацию не комментировало.