Опубликованы кадры боев у «линии Суровикина» в Запорожье

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео боев в районе так называемой «линии Суровикина» на Запорожском фронте. Отмечается, что удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносят десантники 247-го полка Вооруженных сил России. По данным журналиста, пересечь фортификационные сооружения противник не смог.

Десантники 247-го полка наносят удары по позициям противника. На некоторых кадрах видно, что в качестве укрытия он использует противотанковый ров, за которым — «зубы дракона». До этой линии противник добрался без техники и пока не пересек ее, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении. Российские военнослужащие нанесли удар высокоточным оружием. В тот момент на позиции находился личный состав противника.

Перед этим российское военное ведомство обнародовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. На них видно, как по бронемашине наносится удар с воздуха. Отмечается, что все происходящее было снято на камеру с тепловизором. В результате удара техника противника была поражена, о чем свидетельствует яркая вспышка от взрыва.