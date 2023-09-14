Минобороны России показало уничтожение бронетехники ВСУ на видео

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором изображено уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. На кадрах, размещенных Telegram-каналом «Смотри», видно, как удар по бронемашине наносится с воздуха. Отмечается, что все происходящее было снято на камеру с тепловизором. В результате удара техника противника была успешно поражена, о чем свидетельствует яркая вспышка от взрыва.

В Минобороны России ранее также сообщили об уничтожении еще одного украинского беспилотного катера. Он был замечен в акватории Черного моря. Утром 14 сентября также были уничтожены еще пять беспилотников такого типа, которые планировалось использовать для атаки на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов». Экипаж судна потопил беспилотники с помощью штатного вооружения.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие начали применять отечественные FPV-дроны «Упырь» в зоне проведения специальной военной операции. По словам представителей компании-производителя БПЛА, его используют на Донецком направлении. Благодаря «Упырю», отряды ВСУ отступили со своих позиций. Отмечается, что дроны собираются на средства, присылаемые неравнодушными россиянами.