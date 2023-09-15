Опубликованы кадры уничтожения места дислокации ВСУ под Херсоном

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Отмечается, что удар нанесен высокоточным оружием. В тот момент там находился личный состав противника.

На Херсонском направлении ударом высокоточного оружия уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что танк из состава российской группировки «Восток» огнем заставил отступить колонну техники ВСУ, уничтожив несколько бронированных машин. Это произошло на Южно-Донецком направлении во время отражения атаки украинских войск.

Всего, как отмечается, на этом направлении российским войскам удалось отразить три атаки ВСУ. Каждый раз противник отступал, неся значительные потери. Также была предотвращена попытка ВСУ провести ротацию своих подразделений в районе Новодонецкого, при этом была уничтожена их автомобильная техника и живая сила.

До этого стало известно, что власти подконтрольных Украине частей Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Речь о населенных пунктах Николаевка, Золотая Балка, Красный Маяк и других.