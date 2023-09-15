Киев объявил эвакуацию семей с детьми в Херсонской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Власти подконтрольных Украине частях Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин. Речь идет о населенных пунктах Николаевка, Золотая Балка, Красный Маяк и других, передает ТАСС.

По словам Прокудина, «на совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов», которые находятся в зоне досягаемости для обстрелов. Комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 по московскому времени.

Ранее 2 сентября в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье произошел взрыв. Других подробностей не приводилось. При этом звучали сирены воздушной тревоги в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области.

До этого сообщалось, что два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. Пять мирных жителей были ранены. Кроме этого, разрушения получили офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В нескольких жилых домах выбито остекление. 1 сентября военкоры сообщили, что серьезные потери понесла одна из бригад ВСУ в результате попытки наступления в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.