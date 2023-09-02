Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ Запорожской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области, сообщили в администрации со ссылкой оперативные службы, передает РИА Новости. Пять мирных жителей были ранены.

Около 18:30 киевский режим нанес ракетный удар по селу Конские Раздоры Пологовского района. Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, а также ангар и стоянка, — говорится в заявлении.

Кроме этого, разрушения получили офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В нескольких жилых домах выбито остекление. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы Запорожской области.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в поселке городского типа Старомихайловка в результате обстрела украинской армии погибла 50-летняя женщина. По данным представительства ДНР при СЦКК, 2 сентября в период с 09:00 до 21:00 Донецк и окрестности 45 раз подвергались обстрелам со стороны украинских войск. Кроме этого, в Донецке на улице Кременной при обстреле со стороны ВСУ была ранена 42-летняя мирная жительница.