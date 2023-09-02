Мэр Донецка сообщил о погибшей при обстреле ВСУ в Старомихайловке

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

В поселке городского типа Старомихайловка в результате обстрела ВСУ погибла 50-летняя женщина, сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. По данным представительства ДНР при СЦКК, 2 сентября в период с 09:00 до 21:00 Донецк и окрестности 45 раз подвергались обстрелам со стороны украинских войск.

По дополнительной информации, в пгт Старомихайловка во время карательного обстрела по улице Чкалова погибла женщина 1973 года рождения, — написал Кулемзин.

По данным Telegram-канала СЦКК ДНР, в Донецке на улице Кременной при обстреле со стороны украинских военных была ранена 42-летняя женщина. Также в Киевском районе Донецка в результате ударов ВСУ были повреждены здание школы № 54 и многоквартирный жилой дом по улице Артема, 159, а также три автомобиля. Кроме того, в Горловке снаряды попали по школе № 77 на проспекте Школьном и по частному жилому дому по улице Бабия, 5б.

Ранее Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района Донецка под огонь попал учебный корпус школы-интерната № 3. По словам мэра, снаряд ВСУ попал в крышу здания.

1 сентября в результате украинской атаки в Донецке погибла шестилетняя девочка, скончавшаяся от полученных ранений, сообщало представительство республики в СЦКК. По его данным, в час пик ВСУ ударили по центральному району столицы ДНР в районе ТРЦ «Донецк-Сити» и Шахтерской площади 15 ракетами реактивной системы залпового огня.