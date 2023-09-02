ВСУ попали в школу-интернат при обстреле Донецка

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. В результате атаки повреждения получила школа-интернат, уточнил он. Снаряд попал в крышу здания.

При обстреле Петровского района произошло прямое попадание в крышу учебного корпуса школы-интерната №3. Обстрел продолжается. Будьте осторожны! — написал Кулемзин.

Мэр города добавил, что в результате атаки ранения различной степени тяжести получили четыре человека. Также в нескольких домах повреждено остекление.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 47 раз, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Атака со стороны ВСУ унесла жизнь семилетней девочки. Повреждения различной степени тяжести получили 23 человека, среди которых три ребенка.

За август по Донецку было выпущено более 560 кассетных снарядов. Всего зафиксировано 185 эпизодов применения вооружения соответствующего типа против мирных граждан, рассказали в представительстве ДНР.